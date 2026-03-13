C à vous du 13 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 13 mars 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Soldat français tué en Irak : la France est-elle en guerre ? On en parle avec le Général Patrick Dutartre, général de l’armée de l’air et ancien pilote de chasse, et Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Echos

🔵 Guerre au Moyen-Orient : carburant, la bombe à retardement. Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes, est l’invité de C à vous



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🔵 Dans la suite de C à vous :

Laury Thilleman pour l’émission « Voyage voyage les stars chantent au Maroc » vendredi 13 mars à 21h10 sur France 3

Audrey Lamy, François Damiens et Thomas Ngijol pour le film « Police flash 80 » en salle le 18 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 13 mars 2026 à 19h sur France 5.