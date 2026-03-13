La meilleure boulangerie de France du 13 mars 2026 : le sommaire, qui va gagner et représenter le Poitou-Charentes ?

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La meilleure boulangerie de France du 13 mars 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Noémie Honiat vous donnent rendez-vous ce vendredi soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Ce soir, le jury termine son tour de Poitou-Charentes et va désigner la meilleure boulangerie de la semaine..





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 13 mars 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 18ème semaine de la saison, le jury est en Poitou-Charentes.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie d’Océane et Olivier dans la Vienne qui a remporté la victoire avec la magnifique moyenne de 9,4/10 (9,5/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Mickaël en Charente qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,8/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie d’Amaury et Timoté en Charente-Maritime qui a remporté la victoire avec l’incroyable moyenne de 9,5/10 (9,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 9,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi et vendredi, le jury est une fois en Charente-Maritime. Ils doivent juger et départager trois boulangeries avant de désigner la meilleure de la semaine.

En fin d’émission, le jury sacrera le meilleur boulanger de la semaine qui aura le privilège de représenter le Poitou-Charentes pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.