Téléfoot : le choc, l’émission devrait s’arrêter à la fin de la saison !

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C’est la fin d’une page de l’histoire de la télévision française. Selon une information révélée en exclusivité par Paris Match ce vendredi soir, l’émission culte Téléfoot va s’arrêter sur TF1 à la fin de la saison.


Téléfoot : le choc, l'émission devrait s’arrêter à la fin de la saison !
Capture TF1


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Diffusé chaque dimanche matin depuis près d’un demi-siècle, le magazine consacré au football tirera donc sa révérence après 49 ans d’antenne. Actuellement présenté par Grégoire Margotton, Téléfoot est l’un des programmes les plus emblématiques de la première chaîne.

D’après Paris Match, la décision aurait été prise par TF1 en raison d’audiences en baisse depuis plusieurs années. La chaîne aurait également pris en compte l’évolution des habitudes de consommation de l’actualité sportive, désormais largement suivie en continu sur les chaînes d’information, les réseaux sociaux et les plateformes numériques.

Lancé en 1977, Téléfoot a marqué plusieurs générations de passionnés de football. L’émission a notamment été incarnée par des figures emblématiques du journalisme sportif et a longtemps été un rendez-vous incontournable pour suivre les coulisses du football français et international.


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Toujours selon Paris Match, TF1 aurait officialisé sa décision en l’annonçant aux équipes. La chaîne s’apprêterait ainsi à tourner la page d’un programme historique de sa grille, qui aura accompagné les téléspectateurs pendant près de cinq décennies.

La dernière émission de Téléfoot devrait être diffusée à la fin de la saison, marquant la conclusion d’une aventure télévisuelle qui aura profondément marqué l’histoire du sport à la télévision en France.

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