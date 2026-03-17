C à vous du 17 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 17 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Municipales : après le premier tour, le temps des alliances et des calculs de report de voix. On reçoit Antoine Bristielle, directeur de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean Jaurès et Jean-Mathieu Pernin, journaliste à Arte & France Télévisions

🔵 Bœuf bourguignon, cassoulet, blanquette… La cuisine traditionnelle plébiscitée par les Français. On en parle avec le chef Thierry Marx et membre fondateur du Collège culinaire de France et Emmanuel Rubin, critique gastronomique pour le journal “Le Figaro”



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🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Carla Ferrari, chef exécutive de Pizza Cosy

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎭 Dominique Blanc & Françoise Gillard, pour le spectacle “La ballade de

Souchon” qui débute jeudi au Théâtre Montparnasse à Paris

📺 Flavie Flament, pour l’émission “ Le Quiz des Champions” sur France 3

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 17 mars 2026 à 19h sur France 5.