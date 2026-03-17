Un Si Grand Soleil Spoiler : Elise retrouve le bracelet de Lucie, Muriel comprend tout ! (épisode du 20 mars)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1883 du 20 mars 2026 – Les choses vont s’accélérer et la vérité sur Yann va être prête à éclater dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Yann arrive au commissariat, Elise lui annonce avoir réceptionné un message vocal capital sur le téléphone portable de Lucie Lecoeur !











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Il s’agit d’un bijoutier, à qui elle avait confié son fameux bracelet pour le faire réparer. Yann veut aller le chercher lui-même mais Elise refuse : elle a trop hâte de l’avoir entre les mains ! Elise se rend donc à la bijouterie pour le récupérer, elle va maintenant devoir refaire le tour des boutiques pour découvrir qui l’a acheté et ainsi démasquer l’amant de Lucie. Yann stresse !

Et pendant ce temps là, Johanna fait une confidence choc à Sabine : elle pense que Yann a une liaison ! Elle le trouve trop bizarre, fuyant, et elle avoue à son amie qu’ils n’ont plus de vie intime. Sabine pense que ce n’est pas possible, c’est certainement le stress à l’idée d’adopter et devenir papa.

Quant à Muriel, elle a vu Yann la veille au commissariat et elle confie à Boris qu’elle a l’impression de l’avoir déjà vu quelque part ! Boris pense que c’était peut être au moment de l’enquête sur la mort d’Eliott mais Muriel est convaincue que non. Elle ajoute que son avocate lui a dit qu’il s’agit de son mari… Plus tard, Muriel réussit à se souvenir : c’est Yann qui les avait prises en photo avec Lucie et qui avait cassé son téléphone ! Elle comprend que c’est lui l’homme marié avec qui son amie avait une liaison.



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