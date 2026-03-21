C à vous du 21 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 21 mars 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Le français, 4ème langue la plus parlée dans le monde. On reçoit Erik Orsenna, écrivain et membre de l’Académie française, ce soir dans C à vous

🔵 Cold cases : les banques d’ADN américaines bientôt au secours des enquêteurs français ? On en parle ce soir avec Damien Delseny, chef du service police-justice du Parisien-Aujourd’hui en France et Me Didier Seban, avocat de la famille de Sabine Dumont



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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 21 mars 2026 à 19h sur France 5.