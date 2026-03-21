Quelle époque du 21 mars 2026 : les invités ce soir sur France 2



Publicité





Quelle époque du 21 mars 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « Le quiz des champions », ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Quelle époque du samedi 21 mars 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Enrico Macias, à l’occasion du final de la série « Maison de retraite » le lundi 23 mars à 21h10 sur TF1



Publicité





➡️ Christophe Ceylac, à l’occasion de la parution de son autobiographie « Intime » aux éditions Le Cherche Midi

➡️ Arnaud Tsamère, à l’occasion de son dernier spectacle « Tous contraints », actuellement en tournée dans toute la France

➡️ Jonathan Lambert, à l’occasion de la sortie de son roman-photo « Qui a volé mes jambes ? » aux éditions du Seuil

➡️ La championne paralympique de snowboard cross 2026, Cécile Hernandez

➡️ Léandre, qui nous parlera de son spectacle « Privilégié », à partir du 27 mars prochain au Petit Palais des Glaces

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 7 mars 2026 sur France.tv