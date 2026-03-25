C à vous du 25 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 25 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Négociations entre Trump et l’Iran, détroit d’Ormuz ouvert aux bateaux “non-hostiles”, crainte d’un “choc pétrolier”… Nous recevons Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting et Grégory Philipps, rédacteur en chef de l’actualité internationale sur LCI

🔵 « Le Déni » : Hélène Perlant, victime de Bétharram, témoigne dans un livre des violences subies et du poids d’être « la fille de » François Bayrou. Il sera disponible dès le 26 mars en librairie, aux éditions Michel Lafon



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🔵 Dans la suite de C à vous :

🎙️ Olivier Delacroix, pour son émission « Vis ma vie », tous les jeudis à 21H10 sur Novo 19

🎿 Le biathlète Quentin Fillon Maillet. Il est le Français le plus médaillé aux Jeux Olympiques hiver et été

🥇 Lou Jeanmonnot, vainqueure du classement général de la Coupe du Monde en biathlon et quadruple médaillée olympique

🎭 Redouane Bougheraba pour son spectacle « Mon premier spectacle » en tournée dans toute la France, du 26 mars au 25 avril au Théâtre Édouard VII et du 3 au 6 février 2027 au Dôme de Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 25 mars 2026 à 19h sur France 5.