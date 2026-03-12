Ça commence aujourd’hui du 12 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 12 mars 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 12 mars 2026 à 13h55 « Violeur des balcons : 30 ans après, l’agresseur court toujours » (inédit)

Cet après-midi, Ça commence aujourd’hui propose un numéro inédit particulièrement bouleversant. Faustine Bollaert reçoit sur son plateau des femmes dont la vie a été marquée par un traumatisme resté, des décennies plus tard, sans réponse judiciaire.

Le thème du jour : « Violeur des balcons : 30 ans après, l’agresseur court toujours ». Dans les années 1990, plusieurs femmes ont été victimes d’un agresseur qui s’introduisait chez elles en escaladant les balcons, semant la peur dans toute une région. Malgré l’enquête et les témoignages, l’homme n’a jamais été identifié.



Aujourd’hui, certaines victimes ont accepté de briser le silence face aux caméras. Elles racontent l’effroi de ces nuits, les conséquences sur leur vie et leur combat pour que l’affaire ne tombe pas dans l’oubli. Aux côtés de Faustine Bollaert, elles partagent leur histoire avec courage et espèrent qu’en ravivant la mémoire collective, de nouveaux éléments permettront peut-être un jour de faire avancer l’enquête.

Un témoignage fort et nécessaire sur la reconstruction, la mémoire et la quête de justice.

#CCA revient avec sa semaine justice ⚖️

Et à 15h : « Réseaux de prostitution, trafic de drogues : le cri d’alarme de ces mamans désemparées ! » (rediffusion)

Emprisonnée dans un réseau de prostitution, Sabine n’a plus revu sa fille depuis deux ans. À plusieurs reprises, elle l’a récupérée dans un état inquiétant, avant qu’elle ne disparaisse de nouveau à chaque fois. En février 2022, après un nouveau passage aux urgences, Sabine a finalement refusé de la ramener chez elle, n’ayant plus la force de supporter cette situation. Aujourd’hui désemparée, elle souhaite adresser un cri du cœur à sa fille.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.