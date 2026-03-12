Les 12 coups de midi du 12 mars 2026 : Cyprien continue, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 12 mars 2026, 174ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 2000 euros aujourd’hui et continue de faire progresser ses gains.











Les 12 coups de midi du 12 mars, un champignon sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle du Maître de Midi atteint ainsi les 740 910 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours deux indices pour l’instant : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; et un champignon.

On peut déjà vous révéler que l’actrice Eva Green se cacherait derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont certaines scènes ont été tournées au lac de Côme. Quant au champignon, il ferait sans doute référence au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises que c’était l’un de ses aliments préférés.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 12 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+