« Une invitée dans notre couple » : votre téléfilm inédit ce 12 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

« Une invitée dans notre couple » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 12 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Une invitée dans notre couple ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Une invitée dans notre couple » : l’histoire, le casting

Lena, récemment séparée de son mari, vient de s’installer dans une nouvelle ville avec sa fille adolescente. Bien décidée à repartir de zéro, elle obtient un contrat avec une prestigieuse chaîne d’hôtels appartenant au couple Westfield. Rapidement, ces derniers lui proposent une relation hors du commun, et Lena accepte de passer la nuit avec eux dans leur somptueuse demeure. Mais au petit matin, tout bascule : Lena découvre Iris Westfield sans vie. Convaincue que quelque chose ne tourne pas rond, Madison, la fille de Lena, se lance alors dans une enquête pour comprendre ce qui s’est réellement passé…



Avec : Brianna Cohen (Lena), Donny Boaz (Dean), Nicole Marie Johnson (Iris), Kylie Cunningham (Madison)

Et à 16h, « Dans les griffes de mon beau-père » (rediffusion)

Après la mort de son compagnon, Peg élève seule ses deux filles adolescentes de 15 et 17 ans. Confrontée à des difficultés financières, elle fait la connaissance de Richard, un homme fortuné qui se montre rapidement très attentionné et lui offre l’occasion de s’évader de son quotidien. Séduite, Peg accepte bientôt sa demande en mariage. Mais Lizzie et Maggie voient d’un mauvais œil l’influence grandissante de leur futur beau-père sur leur mère. Contraintes d’emménager chez lui et de changer d’école, les deux adolescentes se sentent de plus en plus mises à l’écart. Un jour, profitant de l’absence de Peg, Richard manipule Maggie et la place dans une situation compromettante, faisant basculer l’équilibre déjà fragile de la famille.

Avec : Holly Deveaux (Maggie), Paula Trickey (Peg), William McNamara (Richard), Madison Lee Brown (Lizzie)