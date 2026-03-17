Ça commence aujourd’hui du 17 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 17 mars 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 17 mars 2026 à 13h55 « Comment vivent-ils avec leurs fragilités psychologiques ? » (inédit)

Sur le plateau, Faustine Bollaert accueille plusieurs invités venus témoigner avec sincérité de leur quotidien marqué par des troubles psychologiques. Anxiété, dépression, phobies ou encore troubles plus complexes : chacun partage son parcours, ses difficultés mais aussi les stratégies mises en place pour avancer malgré tout.

À travers ces récits poignants, l’émission met en lumière des réalités souvent invisibles et encore taboues, tout en offrant un message d’espoir et de résilience. Entre moments d’émotion, échanges bienveillants et éclairages de spécialistes, ce numéro invite à mieux comprendre ces fragilités et à changer de regard sur la santé mentale.



Publicité





Un rendez-vous fort, humain et nécessaire à ne pas manquer.

Et à 15h : « Jumeau disparu : arriveront-elles un jour à apaiser ce manque ? » (rediffusion)

La gémellité est le sujet fascinant au cœur de cette émission, où Faustine Bollaert, entourée d’experts, accueille quatre femmes venues partager leurs histoires bouleversantes. Katia raconte comment un rêve l’a poussée à explorer son passé, menant à la découverte de la vérité sur son père biologique, avant que sa mère ne lui révèle qu’elle avait donné naissance à des jumeaux le jour de sa naissance : son frère, abandonné, est aujourd’hui l’objet de ses recherches. De leur côté, Monique et Nicole, sœurs jumelles, évoquent le lien unique qui les unit et la stupéfiante révélation faite durant leur enfance : l’existence d’un troisième enfant dans leur fratrie. Enfin, Justine confie avoir appris dès l’âge de 4 ans qu’elle aurait dû naître avec un jumeau disparu avant sa naissance, une absence qui nourrit depuis un profond sentiment de manque lié au syndrome du jumeau perdu.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.