« L’épouse modèle » : votre téléfilm inédit ce 17 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

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« L’épouse modèle » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 17 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « L’épouse modèle ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« L’épouse modèle » : l’histoire, le casting

Jenna épouse Éric, un riche propriétaire terrien installé à la campagne, et devient influenceuse en partageant avec ses abonnés son quotidien au mode de vie traditionnel. Mais cette nouvelle existence est loin de faire l’unanimité, notamment auprès de sa mère, Eileen, qui rejette vivement cette famille qu’elle considère comme rétrograde et malsaine. Lorsque Eileen disparaît soudainement, Jenna ne s’en inquiète pas, marquée par une enfance auprès d’une mère absente. Sa sœur Sarah, en revanche, trouve cette disparition suspecte et décide de mener sa propre enquête pour découvrir la vérité.



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Avec : Katy Wilson (Jenna), Kennedy Martin (Sarah), Jason Frederick (Eric), Paul Van Scott (Clint)

Et à 16h, « Je suis enceinte de ton mari » (rediffusion)

Mecca et Damien, jeune couple emblématique de la télé-réalité, semblent avoir une vie parfaite, à un détail près : ils n’arrivent pas à avoir d’enfant. Leur quotidien bascule lorsqu’Angela, une inconnue, affirme être enceinte de Damien, faisant planer le doute et menaçant leur relation.

Avec : Moni Ogunsuyi (Mecca Noble), Samantha Brown (Angela Zimmerman), Eddie G. (Damien Noble), Jeremy Walmsley (Aaron Pieper)