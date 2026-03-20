Ça commence aujourd’hui du 20 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 20 mars 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 20 mars 2026 à 13h55 « Petite annonce… et grand amour ! » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un nouveau numéro inédit sur France 2, présenté par Faustine Bollaert. Le magazine quotidien mettra à l’honneur des histoires d’amour aussi inattendues qu’émouvantes avec pour thème : « Petite annonce… et grand amour ! ».

Sur le plateau, plusieurs invités viendront raconter comment une simple petite annonce – publiée dans un journal, sur internet ou par le biais d’une agence matrimoniale – a bouleversé leur vie sentimentale. Ce qui n’était au départ qu’un message anodin ou une tentative timide de rencontrer quelqu’un s’est transformé, pour eux, en une véritable histoire d’amour, parfois contre toute attente.



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Entre anecdotes surprenantes, rencontres improbables et récits touchants, les témoins reviendront sur les coulisses de ces premiers échanges, leurs doutes, leurs espoirs, et le moment où ils ont compris que cette annonce allait changer leur destin. Comme toujours, l’émission privilégiera la parole intime et les confidences sincères, dans une atmosphère bienveillante.

Un numéro placé sous le signe du romantisme et du hasard, qui rappellera que l’amour peut surgir n’importe où… même au détour de quelques lignes publiées dans une petite annonce.

Et à 15h : « Syndrome de Pica : réussiront-ils à guérir de ce trouble qui les pousse à manger n’importe quoi ? » (rediffusion)

Dans l’émission d’aujourd’hui, Faustine Bollaert aborde un trouble du comportement alimentaire rare et méconnu : le syndrome de Pica, qui pousse certaines personnes à consommer des substances non comestibles comme des éponges, du sable, du plastique ou encore du papier toilette. Entourée d’experts, l’animatrice accueille sur le plateau trois femmes venues témoigner avec courage de leur détresse. Ingrid partage notamment une vidéo de son fils Thibault, 10 ans, qui mange ses vêtements, et évoque les symptômes ainsi que les difficultés quotidiennes liées à ce trouble. Nesrine, atteinte du syndrome de Pica depuis l’âge de 10 ans après avoir commencé à manger du sable lors de vacances en Tunisie, confie sa honte passée mais aussi sa peur de voir son propre fils développer la même pathologie. De son côté, Laurette explique qu’elle a commencé à consommer des éponges et du papier toilette à 13 ans, et qu’elle a récemment choisi d’en parler sur les réseaux sociaux pour libérer la parole sur ce sujet encore tabou. La question se pose alors : existe-t-il des solutions pour se défaire de ces addictions et mieux accompagner les personnes qui en souffrent ?

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.