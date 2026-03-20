« Ma vengeance sera terrible » : votre téléfilm ce 20 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Ma vengeance sera terrible » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 20 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Ma vengeance sera terrible ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Ma vengeance sera terrible » : l’histoire, le casting

Joanna, bouleversée par la mort de sa mère après un refus de transplantation, décide de faire payer tous ceux qu’elle tient pour responsables de ce drame. À sa sortie de l’hôpital psychiatrique — où elle avait été internée après avoir agressé du personnel médical armée le jour de l’intervention — elle met au point un plan pour éliminer, un à un, ceux qui, selon elle, ont condamné sa mère.

Avec : Carlena Britch (Jo Flay), Ashley Jones (Miriam Preston), Seamus Patterson (Bobby Preston), Noam Jenkins (David Barrett)



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Et à 16h, « Le frère disparu » (rediffusion)

Bella et John Porter meurent dans un accident de voiture. Leur fille, Angie, assiste à leurs funérailles accompagnée de son fiancé Levi et de sa meilleure amie Mia. À sa grande surprise, son frère Michael, qu’elle n’a pas revu depuis des années, est également présent, aux côtés de sa fiancée Olivia. Après avoir longtemps coupé les ponts avec sa sœur et ses parents, Michael regrette aujourd’hui ses choix et espère renouer avec Angie.

Avec : Kristen Vanagos (Angie), Benedict Mazurek (Michael), Maddison Bullock (Olivia), Heather Lynn Harris (Mia)