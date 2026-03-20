L’actrice et réalisatrice Isabelle Mergault est morte à 67 ans

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Le monde du spectacle français est en deuil. Quelques jours après Bruno Salomone, c’est l’actrice, réalisatrice et chroniqueuse Isabelle Mergault qui est décédée ce vendredi 20 mars à l’âge de 67 ans, des suites d’un cancer, ont annoncé plusieurs sources proches de l’artiste.











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Connue du grand public pour son humour piquant et sa personnalité sans filtre, Isabelle Mergault était une figure incontournable du théâtre et de la télévision française, mais aussi une voix familière des auditeurs de l’émission « Les Grosses Têtes » sur RTL.

Une carrière marquée par le succès et la liberté de ton

Née le 11 mai 1958 à Paris, Isabelle Mergault s’est d’abord imposée comme comédienne sur scène avant de devenir l’une des autrices les plus jouées du théâtre de boulevard. Elle avait ensuite élargi son champ artistique en passant derrière la caméra.

En 2007, son premier long-métrage « Je vous trouve très beau », avec Michel Blanc, lui avait valu le César du meilleur premier film, confirmant son talent de réalisatrice et de scénariste.



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Une personnalité très présente à la télévision et à la radio

Outre ses succès au théâtre et au cinéma, Isabelle Mergault était aussi très populaire auprès du grand public pour ses nombreuses apparitions dans des émissions de divertissement. Sa participation régulière aux Grosses Têtes, aux côtés notamment de Laurent Ruquier, avait contribué à la rendre particulièrement familière des Français.

Une femme engagée et une mère adoptive

Dans sa vie privée, Isabelle Mergault avait fait le choix de l’adoption en 2010, accueillant une petite fille prénommée Maya, qu’elle évoquait régulièrement comme le grand tournant de sa vie.

Depuis l’annonce de sa disparition, de nombreuses personnalités du monde artistique ont salué sa mémoire et son franc-parler, qui avaient fait d’elle une artiste à part dans le paysage audiovisuel français.

Sa disparition laisse un vide dans le monde du spectacle, où elle s’était imposée par son talent, son humour et sa liberté de ton pendant plus de trois décennies.