Ça commence aujourd’hui du 23 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 23 mars 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 23 mars 2026 à 13h55 « Excision : 230 millions de femmes mutilées dans le monde » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit particulièrement poignant. Faustine Bollaert accueillera sur son plateau des invités venus raconter le moment précis où leur vie a basculé… à cause d’un simple regard.

Intitulée « Un mauvais regard et tout a basculé… », cette émission mettra en lumière des histoires marquées par des altercations, des malentendus ou des tensions soudaines qui ont dégénéré, bouleversant durablement le destin de ceux qui en ont été victimes. En quelques secondes, une situation ordinaire peut se transformer en drame : c’est ce fil fragile entre banalité et tragédie que les témoins viendront retracer face à l’animatrice.



Publicité





Comme chaque jour, le magazine donnera la parole à des femmes et des hommes prêts à revenir sur ces événements traumatisants, dans un climat d’écoute et de bienveillance. Entourée d’experts, Faustine Bollaert aidera à décrypter ces situations, à comprendre comment une confrontation peut dégénérer et à évoquer les conséquences psychologiques, judiciaires ou familiales qui en découlent.

Entre récits bouleversants et analyse, ce nouvel épisode promet une fois encore de susciter l’émotion tout en apportant un éclairage sur des faits de société qui peuvent concerner chacun.

Et à 15h : « Victimes d’un brouteur, elles ont donné leur coeur et leurs économies » (rediffusion)

Aux côtés de Faustine Bollaert, plusieurs femmes témoignent de leur expérience face aux « brouteurs », ces escrocs en ligne qui manipulent les sentiments pour soutirer de l’argent. Géraldine raconte avoir développé des sentiments pour un homme se faisant passer pour un père célibataire, qui a fini par lui demander de l’aide financière sous prétexte de difficultés bancaires. Bénédicte évoque quant à elle la relation virtuelle de son père avec une prétendue femme vivant à l’étranger : malgré plus de 30 000 euros envoyés, celui-ci reste dans le déni et continue de communiquer avec l’escroc. Leslie, de son côté, a décidé de riposter en traquant et piratant ces arnaqueurs afin de protéger leurs victimes. Enfin, Anna témoigne de la manière dont un faux légionnaire a bouleversé sa vie : déjà en couple, elle a tout perdu — son mari, sa famille — et se retrouve aujourd’hui lourdement endettée.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.