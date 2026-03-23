« Piégée sous ma fausse identité » : votre téléfilm inédit ce 23 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Piégée sous ma fausse identité » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 23 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Piégée sous ma fausse identité ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Piégée sous ma fausse identité » : l’histoire, le casting

Quelques jours avant de fêter ses 21 ans, Jessica Anderson obtient une fausse carte d’identité afin d’assister à un concert à la Voûte. Mais la soirée tourne mal : elle est confondue avec Raven Edgars, une femme traquée par de dangereux individus. Lorsque l’amie de Jessica, qui lui ressemble étrangement, est retrouvée morte, la jeune femme réalise qu’elle est désormais en grand danger. Pour survivre, elle n’a d’autre choix que de découvrir la véritable identité de Raven Edgars… avant qu’il ne soit trop tard.



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Avec : Alyssa Gonzalez (Jessica), Tyler Richmeier (Lucas), Miyu Roberts (Amber), Madison Crawford (Rachel)

Et à 16h, « Le prédateur de ma fille » (rediffusion)

Alison emmène son petit frère Kevin à la marina, où il a été invité par un camarade d’école, Jim, à faire une sortie en bouée. La mère de Jim, Susan Conrad, dirige le Beach Club. Sur la plage, Alison retrouve son amie Rachel ainsi que son petit ami Carson, qui n’est autre que le frère de Jim. Mais la sortie tourne mal : Jim et ses amis se moquent de Kevin et détachent la bouée sur laquelle il se trouve, le laissant dériver loin du bateau. Isolé en pleine mer, le garçon est soudain attaqué par un requin. Depuis le rivage, Alison assiste à la scène et se jette aussitôt à l’eau pour le sauver, mais elle devient à son tour la cible du prédateur. Heureusement, le pilote du bateau, Daniel, plonge et parvient à secourir Alison et Kevin. Pourtant, à l’arrivée de la police, le jeune homme s’éclipse mystérieusement.

Avec : Houston Stevenson (Bruce), Julia Blanchard (Alison), Sarah Wisser (Rhiannon), Felicity Mason (Diana), Brayson Goss (Kevin)