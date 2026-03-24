Ça commence aujourd’hui du 24 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 24 mars 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 24 mars 2026 à 13h55 « Pourquoi ont-elles choisi de ne pas avoir d’enfants ? » (inédit)

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit consacré à un sujet de société encore largement tabou : le choix de certaines femmes de ne pas devenir mères. Aux commandes de l’émission, Faustine Bollaert donne la parole à des invitées venues expliquer, sans détour, pourquoi elles ont décidé de ne pas avoir d’enfants.

Dans une société où la maternité est souvent perçue comme une étape incontournable de la vie d’une femme, ces témoignages bousculent les idées reçues et interrogent les normes sociales. Par conviction personnelle, par peur de transmettre une maladie, par désir de liberté ou simplement parce qu’elles n’en ont jamais ressenti l’envie, ces femmes assument un choix encore parfois incompris, voire jugé.



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Sur le plateau, elles évoquent les pressions familiales, les remarques du quotidien et le regard de la société face à ce mode de vie sans enfants. Certaines racontent aussi le cheminement intérieur qui les a conduites à cette décision, souvent mûrement réfléchie et parfois difficile à faire accepter à leur entourage.

À travers ces récits intimes et sincères, l’émission met en lumière une réalité de plus en plus visible : celle des femmes qui revendiquent leur droit de choisir leur vie, en dehors des schémas traditionnels. Un échange qui promet d’être riche, émouvant et éclairant, fidèle à la ligne éditoriale de ce rendez-vous quotidien consacré aux parcours de vie et aux sujets de société.

Et à 15h : « Elles ont tout fait pour avoir un bébé, pourtant rien ne s’est passé comme prévu quand il est arrivé… » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur son plateau des invités qui ont tout mis en œuvre pour devenir parents, mais dont le parcours vers la maternité et la paternité s’est révélé bien plus difficile que prévu. Cindy Fabre, ancienne Miss France, revient sur son long chemin en PMA et sur la difficulté qu’elle a eue à créer un lien avec son bébé après les traumatismes vécus durant sa grossesse. Laura, qui désirait un enfant très jeune, a dû, avec son compagnon Thomas, recourir à la PMA et à un don de sperme en raison de son infertilité ; comme Cindy, elle n’a pas ressenti de connexion immédiate avec son bébé et a traversé une sévère dépression post-partum. De son côté, Margaux, confrontée à une endométriose, a enchaîné des années de traitements avant de devenir mère, mais a ensuite souffert d’une dépression et de phobies d’impulsion après la naissance de son enfant. Ces témoignages mettent en lumière la dépression post-partum, un trouble de l’humeur grave qui touche près de 16,7 % des femmes dans les deux mois suivant l’accouchement.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.