« La voix du tueur » : votre téléfilm inédit ce 24 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

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« La voix du tueur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 24 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « La voix du tueur ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« La voix du tueur » : l’histoire, le casting

Depuis plus de dix ans, Faye travaille à Police Secours, où elle gère chaque jour des dizaines d’appels de détresse. Un soir, tout bascule lorsqu’un mystérieux individu la contacte directement : il affirme vouloir se venger d’elle et menace de s’en prendre à sa famille. Avec l’aide de Jake, son nouveau collègue, Faye va devoir comprendre ce qui pousse cet homme à agir et se lancer dans une véritable course contre la montre pour sauver les siens.



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Avec : Janaya Stephens (Faye Byrne), Rob Stewart (Michael Draper), Duane Keogh (Chris), Alex Hook (Alex)

Et à 16h, « Comme une proie dans ma maison » (rediffusion)

Amanda Reynolds, une jeune photographe, est agressée à son domicile de Los Feliz, un quartier de Los Angeles, par un intrus cagoulé. Le lieutenant James Dawson se propose alors d’assurer sa protection, ce qui ne manque pas de susciter la jalousie de Liam, son associé au studio et ancien compagnon. Sur les conseils du lieutenant Valencia, Amanda achète une arme à feu, mais ce dernier est retrouvé peu après mort, asphyxié dans son garage, juste après un appel téléphonique avec elle. Parallèlement, Amanda et Liam décrochent un important contrat publicitaire avec la marque Carlson et organisent une réception pour célébrer l’événement. Elle y convie le lieutenant Dawson, qui affirme avoir arrêté son agresseur.

Avec : Michael Welch (Le lieutenant James Dawson), Chelsea Ricketts (Amanda Reynolds), Shari Belafonte (Le capitaine Marcus), Bryan Lillis (Liam)