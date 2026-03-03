

Ça commence aujourd’hui du 3 mars 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Ça commence aujourd’hui du 3 mars 2026 à 13h55 « Grandir aux côtés d’un parent toxique : les douloureuses séquelles » (inédit)

austine Bollaert accueille sur le plateau des invités venus témoigner d’une enfance marquée par la présence d’un parent toxique. Intitulée « Grandir aux côtés d’un parent toxique : les douloureuses séquelles », cette émission met en lumière des parcours de vie aussi poignants que courageux.

Manipulation, dénigrement, emprise psychologique, culpabilisation permanente… Derrière les portes closes, certains enfants grandissent dans un climat destructeur qui laisse des traces profondes à l’âge adulte. Manque de confiance en soi, difficultés relationnelles, peur de l’abandon ou encore troubles anxieux : les séquelles peuvent être multiples et durables.



Au fil des échanges, les invités raconteront comment ils ont pris conscience de la toxicité de leur parent, comment ils ont tenté de se reconstruire et, pour certains, comment ils ont réussi à couper les liens pour se protéger. Des experts viendront également décrypter les mécanismes de l’emprise et donner des clés pour se libérer de ce poids.

Un numéro fort en émotions, placé sous le signe de la résilience et de la reconstruction, à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h : « A 20 ans, ils sont accros à la chirurgie esthétique » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des jeunes d’à peine 20 ans devenus accros à la chirurgie esthétique. Atteint de dysmorphophobie, Yohan multiplie les interventions dès qu’un nouveau “défaut” l’obsède. En pleine transition, Ouryel a enchaîné les opérations jusqu’à s’injecter elle-même de l’acide hyaluronique, au point de ne plus se reconnaître. Margaux, elle, a commencé les injections à 18 ans et ne parvient plus à s’arrêter, retouchant régulièrement lèvres, nez ou menton. Quant à Alexandre, il transforme son apparence pour ressembler à un vampire, revendiquant une manière de fuir la réalité à travers un univers fantastique qu’il partage avec son conjoint.

