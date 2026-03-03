« Effacée de ma propre vie » : votre téléfilm inédit ce 3 mars sur TF1 (histoire, interprètes)



« Effacée de ma propre vie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 3 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Effacée de ma propre vie ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Effacée de ma propre vie » : l’histoire, le casting

Après avoir décroché un nouvel emploi, Alice est victime d’un grave accident de voiture. À son réveil, sa vie a basculé : son mari affirme ne pas la reconnaître et une autre femme a pris sa place, usurpant son identité. Déterminée à comprendre ce qui s’est passé, Alice se lance dans un combat acharné pour retrouver sa fille disparue et récupérer la vie qu’on lui a volée.



Avec : Layla Cushman (Alice Warren), Dina Freberg (Sydney Holloway), Matthew Pohlkamp (David Warren), Rena Cherry Brown (Carol Cook)

Et à 16h, « Piégée par mon mari » (rediffusion)

June est l’épouse de Rick Lowe, l’écrivain le plus vendu des États-Unis. Leur quotidien bascule lorsqu’ils reçoivent une lettre de Wendy Bach, qui accuse Rick d’agression sexuelle et exige de l’argent en échange de son silence. Pour éviter le scandale, Rick demande à June de remettre la rançon, seule, en pleine nuit sur un parking. Mais sur place, personne ne se présente. En s’approchant d’une voiture, June découvre avec horreur les corps sans vie de Wendy et de son mari, poignardés. Terrifiée, elle s’enfuit et, de retour chez elle, raconte tout à Rick, qui la convainc de ne pas prévenir la police. Le lendemain, deux lieutenants chargés de l’enquête sur le double meurtre se présentent à leur domicile.

Avec : Christine Chatelain (June Lowe), Dan Payne (Rick Lowe), Rebecca Roberts (Maggie Porter), Nia Cummins (La détective DeAngelo), Dalias Blake (Le détective Channing)