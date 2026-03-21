Cassandre du 21 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3

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Cassandre du 21 mars 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme encore une fois, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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Cassandre du 21 mars 2026 : vos épisodes de ce soir

Saison 7 épisode 4 « Une cuisine de caractère » : Tiffany, récemment devenue le bras droit d’un grand chef étoilé, est retrouvée morte dans un champ situé à proximité du restaurant, une parcelle cultivée en permaculture. Le fils du chef est anéanti : il entretenait une relation avec la jeune femme. Qui pouvait bien lui en vouloir ? Le coupable se cache-t-il au sein même de la brigade ou faut-il élargir les investigations au-delà du cercle du restaurant ? Cassandre et son équipe sont chargés de l’affaire. Mais évoluer dans cet univers aux codes qu’ils maîtrisent mal complique leurs recherches et leur donne le sentiment de devoir avancer avec la plus grande prudence.

Avec : Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Salomée Ugolin, Emmanuelle Bougerol, Sören Prévost, Vincent Jouan, Yann Sundberg, Luca Malinowski, Laurent Bateau, Isabelle Renauld, Maud Le Guénédal



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Saison 9 épisode 2 « Les captives » : Le corps de Maude Gaillard, 52 ans, psychologue reconnue et appréciée de ses patients, est découvert sans vie dans le parc d’un hôtel de luxe. Rapidement, les soupçons se portent sur Ida Malapeyre, une patiente instable placée sous contrôle judiciaire, dont la relation avec la victime semble bien plus trouble qu’elle n’y paraît… Tandis que l’équipe de Cassandre explore cette piste, l’enquête bascule brutalement : la commandante Cassandre est enlevée. Pour la retrouver et faire éclater la vérité, ses collègues devront démêler les fils d’un passé que certains étaient prêts à tout pour garder enfoui.

Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Jean-Paul Marchand), Jessy Ugolin (Nicky Maleva), Emmanuelle Bougerol (Le Major Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Luca Malinowski (Jules), Natacha Regnier (Delphine Gaillard), Philippe Duquesne (Daniel Fantoccini), Christophe Bouisse (Antoine Malpartis), Jéromine Chasseriaud (Ida Malapeyre), Fiona Julien (Lucie Fantoccini), Caroline Garnier (Maude Gaillard), Nicole Biondi (petite dame d’un âge certain), Isabelle Sacristain (assistante Delphine Gaillard)

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.