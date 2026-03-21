Blanca du 21 mars 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur M6 (saison 3)

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Blanca du 21 mars 2026 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série italienne « Blanca ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







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Blanca du 21 mars 2026 : vos 2 épisodes inédits

Saison 3 – épisode 11 : L’enfant (1/2)

Liguori est soupçonné d’avoir agressé Domenico. Si la grossesse de Blanca venait à être révélée, elle pourrait compliquer sa défense en lui fournissant un mobile. Lorsque Domenico sort finalement du coma, il révèle à Blanca la véritable raison qui l’a poussé à vouloir se racheter auprès de Valya : retrouver son enfant.

Saison 3 – épisode 12 : L’enfant (2/2)

Eva décide de quitter l’Italie avec le bébé des Repetto, mais Gardi est à leurs trousses et une véritable course contre la montre s’engage pour les retrouver avant lui. De son côté, toujours déterminée à retrouver l’enfant de Valya, Blanca prend des risques de plus en plus grands…



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Rappel de la présentation de la saison 3

Cette saison, Blanca traverse de nombreuses épreuves, personnelles comme professionnelles, autour d’une enquête particulièrement éprouvante qui s’étire sur la durée.

Habituée à affronter l’avenir avec courage, elle est cette fois bouleversée par la mort de sa chienne guide, Linneo, qui la laisse sans repères. Les chiens qu’on lui confie ensuite ne conviennent pas, et le dernier, qu’elle appelle simplement « Chien 3 », se montre… trop affectueux. Fragilisée, Blanca se referme sur elle-même et tente d’avancer seule, mais la vie l’oblige à affronter des peurs plus sombres que jamais.

Heureusement, elle peut compter sur ses alliés de toujours et sur une nouvelle rencontre déterminante : Domenico Falena. Son arrivée vient bousculer l’équilibre déjà fragile de Blanca et compliquer encore davantage sa relation avec Liguori, l’amenant à remettre en question bien des certitudes.

Découvrez « Blanca » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+