Le Quiz des champions du 21 mars : la liste des candidats ce soir sur France 2

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« Le Quiz des champions » du samedi 21 mars 2026 : liste des 10 candidats de ce soir sur France 2. Ce samedi soir sur France 2, Flavie Flament présente un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Ce soir, 10 des plus illustres gagnants de jeux TV, toutes chaines confondues vont s’affronter au cours d’une bataille qui s’annonce épique.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







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« Le Quiz des champions » du 21 mars 2026, le programme

La « Ligue des champions » des jeux télévisés fait son grand retour sur France 2… avec un changement de taille ! Flavie Flament prend les rênes du Quiz des champions, succédant à Cyril Féraud. Une première pour l’animatrice, qui présente ici son tout premier jeu et signe également sa première apparition en prime time sur la chaîne.

Ce samedi soir, dix des plus grands champions de jeux TV français — toutes chaînes confondues (Les 12 coups de midi, Tout le monde veut prendre sa place, Slam, Questions pour un champion et Tout le monde a son mot à dire) — s’affronteront dans une compétition qui promet d’être intense et spectaculaire.



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Parmi eux, Émilien, le candidat le plus titré de l’histoire des jeux télévisés, ainsi que Joël, deuxième plus grand champion de Tout le monde veut prendre sa place, participeront pour la première fois à cette épreuve unique, tandis que d’anciens concurrents feront leur retour avec l’espoir de prendre leur revanche.

À la clé : 20 000 € pour l’association choisie par le vainqueur, ainsi qu’une place au palmarès du Quiz des champions.

Reste une question : qui parviendra à détrôner Xavier, double vainqueur de la compétition ?

« Le Quiz des champions » du samedi 21 mars : liste des 10 candidats de ce soir

Émilien : Champion des 12 coups de midi et champion le plus titré de l’histoire des jeux télé français

Éric : Champion des 12 coups de midi

Xavier : Champion des 12 coups de midi et 2 fois vainqueur du Quiz des champions

Joël : 2e plus grand Champion de Tout le monde veut prendre sa place avec 173 victoires

Dominique : Champion de Tout le monde veut prendre sa place avec 150 victoires

Sandrine : Championne de Tout le monde veut prendre sa place avec 142 victoires

Enzo : Plus grand champion de l’histoire du Grand Slam

Élise : Championne de Slam

Aude : Championne de Questions pour un champion

Nicolas : Champion de Questions pour un champion

Ils sont éminemment cultivés, ils sont déterminés, certains ont révisé d’arrache-pied… Qui succèdera à Jarno de Slam, vainqueur en septembre dernier ?