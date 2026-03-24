Cauchemar en cuisine du 24 mars 2026 : nouvel inédit à Médière ce soir sur M6 (VIDÉO)

Par /

Publicité

Cauchemar en cuisine du 24 mars 2026 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce mardi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Médière, dans le Doubs, pour venir en aide à un restaurateur en difficulté.


A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.

Cauchemar en cuisine du 24 mars 2026 : nouvel inédit à Médière ce soir sur M6 (VIDÉO)
© PIERRE OLIVIER/M6


Publicité

Cauchemar en cuisine du 24 mars 2026, présentation

Dans ce nouvel épisode de Cauchemar en cuisine, le chef Philippe Etchebest se rend à Médière, dans le Doubs, pour venir en aide à Isabelle et Sébastien, un couple de restaurateurs parents de cinq enfants, complètement dépassé par la situation critique de leur établissement.

Face à l’urgence, le chef découvre rapidement un manque flagrant d’organisation et une gestion chaotique, aussi bien en cuisine qu’en salle, où les erreurs s’enchaînent. Mais derrière ces difficultés professionnelles, il va mettre au jour une histoire personnelle bouleversante qui le touchera profondément.


Publicité

Parviendra-t-il à remettre le restaurant sur pied et à redonner espoir à la famille ?

Cauchemar en cuisine du 24 mars, extrait vidéo

A LIRE AUSSI
« Mariés au premier regard » : les futurs maris de Mélanie et Lucile vont-ils accepter le double mariage ? Réponse !
« Mariés au premier regard » : les futurs maris de Mélanie et Lucile vont-ils accepter le double mariage ? Réponse !
La meilleure boulangerie de France du 23 mars 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ? (boulangeries de la semaine)
La meilleure boulangerie de France du 23 mars 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ? (boulangeries de la semaine)
Audiences 22 mars 2026 : les Municipales devant « Nous, les Leroy »
Audiences 22 mars 2026 : les Municipales devant « Nous, les Leroy »
« Mariés au premier regard » du 23 mars 2026 : 2 soeurs vont se marier dans l’épisode 5 ce soir sur M6 (extrait vidéo)
« Mariés au premier regard » du 23 mars 2026 : 2 soeurs vont se marier dans l'épisode 5 ce soir sur M6 (extrait vidéo)


Publicité


Retour en haut