Cauchemar en cuisine du 24 mars 2026 : nouvel inédit à Médière ce soir sur M6 (VIDÉO)

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Cauchemar en cuisine du 24 mars 2026 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce mardi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Médière, dans le Doubs, pour venir en aide à un restaurateur en difficulté.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.







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Cauchemar en cuisine du 24 mars 2026, présentation

Dans ce nouvel épisode de Cauchemar en cuisine, le chef Philippe Etchebest se rend à Médière, dans le Doubs, pour venir en aide à Isabelle et Sébastien, un couple de restaurateurs parents de cinq enfants, complètement dépassé par la situation critique de leur établissement.

Face à l’urgence, le chef découvre rapidement un manque flagrant d’organisation et une gestion chaotique, aussi bien en cuisine qu’en salle, où les erreurs s’enchaînent. Mais derrière ces difficultés professionnelles, il va mettre au jour une histoire personnelle bouleversante qui le touchera profondément.



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Parviendra-t-il à remettre le restaurant sur pied et à redonner espoir à la famille ?

Cauchemar en cuisine du 24 mars, extrait vidéo