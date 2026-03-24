Alex Hugo du 24 mars 2026 : votre épisode ce soir sur France 3

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Alex Hugo du 24 mars 2026 – Après un inédit la semaine dernière, c’est une rediffusion de la série « Alex Hugo » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme, l’épisode intitulé « Les engagés ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







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Alex Hugo du 24 mars 2026 : l’histoire de l’épisode « Les engagés »

À plus de 1 500 mètres d’altitude, le Pic Blanc domine encore la vallée, abritant une station de ski en perte de vitesse. La neige se faisant de plus en plus rare, les touristes désertent progressivement les pistes.

À proximité, en bordure d’une zone militaire, Alex et Tony sont appelés après la découverte du corps de Noé Zimmer, 25 ans, professeur d’escalade et secouriste au Pic Blanc. Sportif accompli, Noé était aussi passionné d’exploration urbaine et publiait ses exploits sur les réseaux sociaux. Que faisait-il dans cette station en déclin ? Et pourquoi a-t-il été abattu d’une balle dans le dos, à l’aube, en pleine montagne ?



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Alex Hugo se lance dans une enquête troublante au cœur d’une station à l’agonie, entre les travailleurs saisonniers et un groupe d’activistes écologistes dont Noé faisait partie. Ces militants s’opposent à la construction d’une méga-bassine destinée à capter l’eau des sols pour alimenter la neige artificielle : une solution jugée salvatrice par certains, mais catastrophique pour l’écosystème selon d’autres. Les tensions montent, et les deux camps n’hésitent plus à recourir aux menaces, aux violences et aux sabotages.

L’affaire prend un tournant inattendu lorsqu’elle mène Alex jusqu’à une unité de chasseurs alpins en manœuvre près du lieu du crime. Leur commandant, Olivier Mercier, est un ancien frère d’armes d’Alex, rencontré lors de leur passé commun chez les commandos. Impulsif et peu respectueux des procédures, Olivier porte encore le poids d’un drame survenu trente ans plus tôt. Noé a-t-il été victime d’une balle perdue ? Ou bien ce passé trouble pourrait-il lier Olivier à ce meurtre ?

Interprètes et personnages

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Guillaume Faure (Olivier Mercier), Pierre-Yves Le Louarn (Emile Gaillard), Daphné Lanne (Solen Gaillard), Kahena Saïgi (Leila Fremont), Thomas Alden (Michael Lopez), Lamine Yall Kane (Farid Al-Aswany), Laurent Imbault (Eric Berlinguette), Katherine Adams (Danielle Bouchard), Daniel Dorel (Noé Zimmer), Caroline Riou (Elisabeth Pasquier), Kelly Rolfo (La Sous-lieutenante), Juline Thibault (Claire Astraldi).