Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 5 ? (résumé + replay DALS 6 mars 2026)

Danse avec les Stars, résumé du prime 5 du 6 mars 2026 – C’est parti pour le cinquième prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, les couples dansent avec la surprise d’être rejoints par un danseur mystère !











Laure Manaudou et Christian Millette ouvrent le bal ce soir, ils dansent un contemporain. Et son danseur mystère n’est autre que son frère, Florent Manaudou. Jean-Marc est ému, il dit bienvenue à Laura car elle progresse. Mel est fière d’elle, elle dit qu’on la voit vraiment aujourd’hui. Fauve salue ses progrès, il y a un vrai déclic. Chris en veut encore plus.

Les notes de Laure : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 28 pts

Emma et Dorian Rollin dansent un tango. Et Emma n’a pas un danseur mystère : elle en a deux ! Il s’agit de ses parents. Mel la félicite, c’est ce qu’elle attendait depuis le début. Jean-Marc affirme que c’était canon. Fauve les a trouvés connectés. Chris a vu une excellente performance mais avec trop d’erreurs.



Les notes d’Emma : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 33 pts

Julien Lieb et Elsa Bois dansent un tango argentin. Son danseur mystère, c’est Roman Doduik, ils sont potes. Jean-Marc salue l’intensité. Mel salue la connexion et le félicite. Fauve a trouvé ça surprenant et très précis. Chris parle d’un travail exceptionnel et même exemplaire, mais il a remarqué qu’il est tombé sur Elsa.

Les notes de Julien : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 34 pts

Ian Ziering et Denitsa Ikonomova dansent un chacha. Et le danseur mystère vient pour Denitsa, c’est son frère. Elle est émue. Mel a aimé l’énergie, Jean-Marc lui dit qu’il doit faire attention aux transitions. Chris l’a trouvé hors rythme et a vu des erreurs techniques. Fauve est d’accord avec tout le monde, son énergie le sauve.

Les notes de Ian : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 6 de Fauve, 5 de Chris, total : 25 pts. Ils sont derniers et vont en zone rouge.

Lucie Bernardoni et Christophe Licata dansent un american smooth. Pour le danseur mystère, il s’agit de la grande soeur de Lucie. Et surprise : Mayane est là pour Christophe ! Jean-Marc salue son cadre mais il veut qu’elle fasse attention à son intensité. Mel aime sa présence, Chris a kiffé.

Les notes de Lucie : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 33 pts

Samuel Bambi et Ana Riera dansent un jive. Et son danseur mystères, c’est Stéphane Bern ! Mel le félicite, Chris parle d’un tableau dingue mais il a trouvé la technique pas au niveau. Fauve n’est pas d’accord avec Chris mais a trouvé la choré trop complexe. Jean-Marc n’est pas d’accord non plus,

Les notes de Samuel : 8 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 6 de Chris, total : 31 pts

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac dansent un tango avec la chanteuse Suzanne en danseuse mystère. Jean-Marc a trouvé leur tango précis, elle a dansé comme une femme fatale. Fauve salue leur parcours, Chris parle des progrès.

Les notes de Juju : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 8 de Chris, total : 37 pts

Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil dansent une salsa. Et son danseur mystère, c’est Jonathan Janvrin, le prof de danse de la Star Academy qui avait chorégraphié sa cérémonie de Miss France. Mel l’a trouvée présente, Jean-Marc donne des conseils techniques, Fauve pense qu’elle a tout compris et la voit s’épanouir. Et Chris dit qu’il voit son potentiel mais il en veut plus.

Les notes d’Angélique : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total 30 pts. Elle s’effondre et pleure en rejoignant les autres stars.

Maghla et Adrien Caby dansent une rumba avec leur danseur mystère : le streamer Anyme. Jean-Marc parle d’une super rumba. Mel a aimé sa vulnérabilité. Chris note des problèmes techniques.

Les notes de Maghla : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total 32 pts

Marcus et Marie Denigot dansent une rumba contemporaine avec leur danseur mystère : Bilal Hassani. Jean-Marc le félicite. Mel et Fauve lui donnent des conseils techniques. Chris salue ses progrès.

Les notes de Marcus : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total 31 pts

Le classement des couples du prime 4

1. Juju Fitcats et Jordan 37 pts

2. Julien et Elsa 34 pts

3. Lucie et Christophe 33 pts

4. Emma et Dorian 33 pts

5. Maghla et Adrien 32 pts

6. Marcus et Marie 31 pts

7. Samuel et Ana 31 pts

8. Angélique et Yann-Alrick 30 pts

9. Laure et Christian 28 pts

10. Ian et Denitsa 25 pts

Ian est quoiqu’il arrive en face à face tandis que les téléspectateurs votent pour les autres. Des votes qui s’ajouteront aux notes.

Et le troisième couple éliminé est…

00H07 : Résultats des votes. Samuel et Ana sont en face à face !

00h20 : c’est l’heure du verdict. C’est Samuel Bambi qui est sauvé, Ian Ziering et Denitsa Ikonomova sont éliminés et quittent l’aventure !

Danse avec les Stars, le replay du 6 mars 2025

Rendez-vous le vendredi 13 mars à 21h sur TF1 pour suivre le 6ème prime de Danse avec les Stars saison 15.