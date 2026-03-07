Blanca du 7 mars 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur M6 (saison 3)



Blanca du 7 mars 2026 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série italienne « Blanca ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







Blanca du 7 mars 2026 : vos 2 épisodes inédits

Saison 3 – épisode 9 : Acide (1/2)

Au commissariat de San Teodoro, les enquêteurs traquent un agresseur en série qui s’en prend à des femmes ayant eu recours à la chirurgie esthétique, leur jetant de l’acide au visage. L’affaire prend une tournure encore plus inquiétante lorsque Blanca devient elle-même une cible. De son côté, Lucia, bouleversée par une rupture amoureuse, retourne vivre chez sa mère adoptive. Complexée, elle envisage de recourir à des injections esthétiques…

Saison 3 – épisode 10 : Acide (2/2)

Après son arrestation, l’agresseur explique les raisons qui l’ont poussé à agir, mais nie être impliqué dans le meurtre du chirurgien esthétique, le Dr Adorno, qui l’avait défié publiquement. Parallèlement, Lucia découvre que Blanca cache une grossesse, tandis que Liguori suit de près les déplacements de Domenico.



Rappel de la présentation de la saison 3

Cette saison, Blanca traverse de nombreuses épreuves, personnelles comme professionnelles, autour d’une enquête particulièrement éprouvante qui s’étire sur la durée.

Habituée à affronter l’avenir avec courage, elle est cette fois bouleversée par la mort de sa chienne guide, Linneo, qui la laisse sans repères. Les chiens qu’on lui confie ensuite ne conviennent pas, et le dernier, qu’elle appelle simplement « Chien 3 », se montre… trop affectueux. Fragilisée, Blanca se referme sur elle-même et tente d’avancer seule, mais la vie l’oblige à affronter des peurs plus sombres que jamais.

Heureusement, elle peut compter sur ses alliés de toujours et sur une nouvelle rencontre déterminante : Domenico Falena. Son arrivée vient bousculer l’équilibre déjà fragile de Blanca et compliquer encore davantage sa relation avec Liguori, l’amenant à remettre en question bien des certitudes.

Découvrez « Blanca » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+