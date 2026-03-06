Tennis Indian Wells : Monfils / Aliassime en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis Indian Wells ATP – le match Monfils / Aliassime en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce vendredi soir. Le français Gaël Monfils affronte ce soir le canadien Felix Auger-Aliassime en 32ème de finale d’Indian Wells.





Un match à suivre ce soir à partir de 23h50 sur Eurosport.







Le Français Gaël Monfils affronte le Canadien Félix Auger‑Aliassime ce vendredi soir au 2ᵉ tour du tournoi d’Indian Wells, premier Masters 1000 de la saison disputé sur dur en Californie. Invité dans le tableau, Monfils poursuit sa dernière saison sur le circuit et tentera de créer l’exploit face au 9ᵉ joueur mondial.



De son côté, Aliassime arrive avec un statut de favori et de solides résultats depuis le début de l’année, tandis que Monfils, actuellement loin au classement, mise sur son expérience et son sens du spectacle pour rivaliser. Les deux joueurs se connaissent bien et se sont déjà affrontés sur le circuit, Gaël ayant notamment remporté leur duel en finale à Rotterdam en 2020.

ATP Indian Wells le match Monfils / Aliassime en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 23h50.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Monfils / Aliassime, 32ème de finale du tournoi de tennis d’Indian Wells, un match à suivre ce soir sur Eurosport.