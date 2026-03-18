Demain Nous Appartient du 18 mars : Leïla en vie ? Georges enquête et découvre... (résumé + vidéo épisode 2163 en avance)

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Demain nous appartient du 18 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2163 de DNA – Leïla est-elle toujours en vie dans votre série « Demain nous appartient » ? Ce soir, Georges va enquêter sur la vidéo que Noor a reçu… Et surprise : c’est une vidéo authentique prise à Sète il y a une semaine !





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Demain nous appartient du 18 mars 2026 – résumé de l’épisode 2163

Au commissariat, Samuel, Soraya et Noor montrent à Georges une vidéo et un collier laissant penser que Leïla est en vie. Intrigué, il accepte d’enquêter discrètement. À l’hôpital, Noor est recadrée par Marianne pour avoir modifié son planning sans autorisation. Elle s’excuse sans expliquer sa situation.

De leur côté, Soraya et Gabriel avancent dans les préparatifs du mariage. Soraya, qui pense avoir fait le deuil de sa mère, s’inquiète surtout pour Noor, tandis qu’elle part ensuite faire des essayages de robes de mariées avec Victoire. Parallèlement, Noor se confie à Romain et avoue qu’elle n’a jamais pu voir le visage de sa mère après sa mort, ce qui ravive aujourd’hui son espoir qu’elle soit encore en vie.



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Après les essayages, Soraya confie à Victoire qu’elle repense beaucoup à sa mère, avant d’être appelée par Georges. Au commissariat, il leur annonce que la vidéo n’est pas un deepfake, mais que la femme reste impossible à identifier, même si elle a été filmée à une heure de Sète une semaine plus tôt. Malgré les doutes de Samuel et Soraya, Noor s’accroche à cet espoir et décide de lancer un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

De son côté, Karim apprend que Nina passera la journée avec Arthur, ce qui l’agace. Emilie propose alors à Lou d’organiser un dîner pour apaiser les tensions, mais la soirée dégénère. Après avoir blessé Nina, Karim s’excuse et promet de faire des efforts.

Enfin, Manon, restée mystérieuse toute la journée, finit par révéler à Nordine que Sofia va bientôt revenir et qu’il s’agit d’une surprise pour leurs parents.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Noor dans de sales draps, Chloé s’inquiète (vidéo épisode du 20 mars)

VIDÉO Demain nous appartient du 18 mars 2026 – extrait de l’épisode

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