Les 12 coups de midi du 18 mars 2026 : Cyprien fait très fort, a-t-il décroché l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 18 mars 2026, 179ème victoire de Cyprien – Cyprien a fait fort ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » avec une victoire à 30.000 euros.











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Les 12 coups de midi du 18 mars, Stendhal sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien a ainsi fait monter sa cagnotte au total de 757 210 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, Cyprien a proposé sans grande conviction le nom de Stendhal. C’est raté ! Et notez qu’on a toujours 3 indices : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; un champignon, et une pile de livres.

Rappelons que c’est l’actrice Eva Green qui pourrait être derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont plusieurs scènes ont été tournées au lac de Côme. Le champignon pourrait quant à lui faire allusion au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises qu’il s’agit de l’un de ses aliments favoris. Enfin, les livres pourraient évoquer son rôle dans l’adaptation des Trois Mousquetaires ou encore sa participation à des livres audio aux côtés de sa mère, Marlène Jobert.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+