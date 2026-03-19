Demain Nous Appartient du 19 mars : Noor fait une découverte choc ! (résumé + vidéo épisode 2164 en avance)

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Demain nous appartient du 19 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2164 de DNA – Noor va faire une découverte choc ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que Sofia est de retour, Manon semble sur le point de tromper Nordine…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 19 mars 2026 – résumé de l’épisode 2164

Face à Ellie, Samuel revient sur son histoire avec Leïla, qu’il considère comme sa première grande histoire d’amour. Il se souvient avec précision du jour particulièrement douloureux où il a dû la débrancher, alors que Bilel, Soraya et Noor étaient présents à son chevet. Plus tard, à l’hôpital, il en reparle avec Noor, qui refuse toujours de croire à la mort de sa mère. Convaincue qu’elle est peut-être encore en vie, la jeune femme poursuit ses recherches et se rend sur les lieux où la vidéo a été filmée pour y distribuer des tracts. Samuel et Soraya finissent par l’aider, à condition qu’elle accepte d’abandonner si aucune piste sérieuse n’apparaît.

Après analyse des images de vidéosurveillance, qui ne montrent rien, Noor commence finalement à revenir à la raison. Le soir, alors qu’elle vient de raccrocher avec Soraya, en passant devant la salle de soins au nom de sa mère, Noor découvre un gâteau d’anniversaire accompagné d’une photo de Leïla, qui aurait eu 52 ans.



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De leur côté, Lizzie et Waren vivent un premier baiser maladroit qui les laisse tous les deux gênés. Après s’être confiés chacun de leur côté, ils se retrouvent plus tard sur la plage, s’excusent et parviennent cette fois à partager un premier vrai baiser, à la hauteur de leurs attentes.

Enfin, Manon et Nordine organisent un faux dîner pour faire une surprise à William et Aurore : le retour de Sofia à Sète. Les retrouvailles familiales sont émouvantes et Sofia annonce qu’elle revient s’installer définitivement. Toutefois, Manon cache à Nordine qu’elle échange en secret avec un certain Nolan, qui insiste pour la voir…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Manon mal à l’aise face à… (vidéo épisode du 23 mars)

VIDÉO Demain nous appartient du 19 mars 2026 – extrait de l’épisode

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