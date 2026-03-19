Plus Belle La Vie du 19 mars 2026 : Kassian promet de nouvelles victimes, Jules arrêté (résumé + extrait vidéo épisode 543 en avance)

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Plus belle la vie du 19 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 543 de PBLV – Jean-Paul va retourner dans la cellule de Kassian ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et il va promettre de nouvelles victimes… Pendant ce temps là, la police fait une découverte et arrête Jules.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 mars 2026 – résumé de l’épisode 543

À la résidence, Idriss et la police saisissent ordinateurs et téléphones dans le cadre de l’enquête sur l’agression d’Apolline. Le mail suspect ayant été envoyé depuis le wifi des lieux, tous les résidents coopèrent, y compris Jules, qui remet son matériel après avoir envoyé son article.

Au commissariat, les témoignages confirment que l’agresseur a fui par les toits de l’hôtel avant de disparaître. Apprenant que Pellot n’a pas été vu à la résidence, Patrick commence à penser qu’il est peut être vraiment mort et envisage que Kassian manipule quelqu’un d’autres à distance.



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À l’hôpital, Louis et Barbara profitent d’un moment d’inattention pour récupérer le dossier médical. Louis découvre alors avec certitude qu’il a reçu le cœur d’Audrey, ce qui le plonge dans une crise de panique, avant que Barbara ne le rassure et qu’ils se déclarent leur amour.

Pendant ce temps, Apolline confronte Jules après la publication de son article. Elle lui reproche d’avoir révélé sa vie privée. De son côté, Boher est dans la cellule de Kassian, il lui enlève quasiment tout pour l’encourager à parler ! Mais Kassian le provoque en évoquant Léa et son infidélité… Il parle ensuite de nouvelles victimes à venir.

Léa confie ensuite à sa mère qu’elle était encore très heureuse avec Jean-Paul avant de rencontrer Apolline et qu’après son cancer, elle veut désormais profiter pleinement de la vie… Enfin, Idriss retourne à la résidence et annonce qu’il garde uniquement l’ordinateur de Jules : celui-ci est arrêté pour tentative de meurtre, l’enquête pointant désormais directement vers lui.

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VIDÉO Plus belle la vie du 19 mars 2026 – extrait vidéo

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