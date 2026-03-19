Ça commence aujourd’hui du 19 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 19 mars 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 19 mars 2026 à 13h55 « Sodas, boissons énergisantes : ils sont devenus accros ! » (inédit)

Cet après-midi, Faustine Bollaert proposera un numéro inédit particulièrement poignant. Le thème du jour, « Elles avaient tout misé sur ce nouveau départ, mais le destin en a décidé autrement », mettra en lumière des parcours de femmes dont la vie a basculé au moment même où tout semblait enfin s’arranger.

Sur le plateau, plusieurs invitées viendront raconter ce moment où elles pensaient tourner une page et repartir à zéro : nouvelle ville, nouvel amour, projet de famille ou reconversion professionnelle. Mais un drame, une disparition ou un événement imprévu est venu bouleverser leurs plans, transformant leurs espoirs en épreuve à surmonter.



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Avec son écoute bienveillante et son approche sensible, Faustine Bollaert accompagnera ces témoignages forts, entre confidences, émotions et résilience. Comme chaque jour, l’émission cherchera à donner du sens à ces destins brisés et à montrer comment, malgré les coups du sort, certaines parviennent peu à peu à se reconstruire.

Et à 15h : « Secte : une enfance hors normes » (rediffusion)

L’émission du jour se penche sur l’univers des sectes et sur le parcours d’enfants qui ont grandi dans ce cadre à part, avec Faustine Bollaert qui accueille deux témoins sur le plateau. Coralie raconte être née dans une famille très croyante ayant rejoint une communauté religieuse aux règles strictes, où l’éducation reposait essentiellement sur la Bible et sur la peur de l’enfer et des démons, avant qu’elle ne réalise peu à peu la face moins idyllique de ce milieu. De son côté, Christallen, fils de parents séparés, ne voyait son père que pendant les vacances scolaires ; celui-ci vivait en communauté et lui transmettait ses croyances, si bien que le jeune garçon a grandi persuadé que la fin du monde était imminente, avant de comprendre plus tard que son père était en réalité un gourou.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.