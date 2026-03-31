Demain Nous Appartient spoiler : Bruno amoureux ? (vidéo épisode du 3 avril)

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Demain nous appartient spoiler – Bruno serait-il amoureux dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, il va faire un rêve très gênant avec Christelle…


Demain Nous Appartient spoiler : Bruno amoureux ? (vidéo épisode du 3 avril)
Capture TF1


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Au mas, Alex ne se fait pas prier pour se moquer de Bruno. Et pour cause, Chloé n’a pas su tenir sa langue, elle lui a raconté les confidences de Bruno au sujet de son rêve…

Mais Bruno se sent mal vis à vis de son pote Sylvain. Il vit chez eux, il a l’impression de les salir et il n’arrive plus à regarder Christelle dans les yeux. Alex essaie de dédramatiser.

Bruno serait-il amoureux de Christelle ou s’agit-il d’un simple fantasme ?


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Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2175 du 3 avril 2026 : Bruno a un crush sur Christelle

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

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