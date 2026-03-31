« L’île de la tentation » spoiler : quelle femme a déclenché l’alarme en cédant à la tentation ? Réponse ! (épisode 12)

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Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 11 était diffusé ce mardi soir sur W9, vous êtes déjà impatient de savoir quelle femme a cédé à la tentation et a déclenché l’alarme ? On a déjà la réponse.


« L'île de la tentation » spoiler : quelle femme a déclenché l'alarme en cédant à la tentation ? Réponse ! (épisode 12)
© Patrick ROBERT/M6


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De retour sur la plage des femmes après le feu de camps, Estelle est réconfortée par Yann. Elle est encore sous le choc après avoir vu Maxime céder à la tentation. Dans deux autres vidéos, elle l’a vu dire qu’il l’avait oubliée et même prévoir de la tromper à Marseille avec sa tentatrice !

De leur côté, les hommes se rendent à leur avant-dernier feu de camps. Quelle femme a cédé à la tentation et déclencher l’alarme ? Il s’agit de… Marine, la compagne de Chris ! Ce dernier va la voir embrasser son tentateur dans la mer, mais aussi au lit avec lui dans sa chambre. C’est le choc, Chris est bouleversé et il pleure.

La suite le mardi 7 avril dans l’épisode 12 sur W9 !


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