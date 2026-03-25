Demain Nous Appartient spoiler : drame, Karim et Nordine font une découverte choc ! (vidéo épisode du 30 mars)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Karim et Nordine vont faire une découverte choc dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, ils vont découvrir que Prune Castel est derrière tous les malheurs arrivés à Noor ces dernières semaines, et un drame les attend !











Publicité





L’enquête mène Karim et Nordine en bord de mer, guidés par Georges qui a géolocalisé le téléphone de Prune, la soeur d’Océane. Sur place, Nordine retrouve son téléphone brisé au sol… Karim fait le tour, il regarde les falaises de tous les côtés jusqu’à faire une découverte choc : le corps inanimé de Romain en contrebas !

Romain est-il mort ? Prune l’a-t-elle poussé dans le vide ? Karim ne peut pas accéder et demande à Georges d’appeler les secours…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Judith fait une découverte capitale ! (vidéo épisode du 27 mars)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2171 du 30 mars 2026 : Romain laissé pour mort

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.