Quotidien du 25 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 25 mars 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 25 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


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Quotidien : les invités du 25 mars 2026

📚 Guilherme Ringuet — « Des Bourreaux » (éd. HarperCollins)

🎬 Zendaya & Robert Pattinson — « The Drama », en salles le 1er avril


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Synopsis du film : La relation d’un couple heureux, sur le point de se marier, est ébranlée par une révélation inattendue qui vient perturber leurs préparatifs.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 25 mars 2026 à 19h25 sur TMC.

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