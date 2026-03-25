Mort de Loana : la gagnante de Loft Story est décédée à 48 ans

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Loana Petrucciani, révélée au grand public en 2001 en remportant la première saison de Loft Story sur M6, est morte ce mercredi 25 mars 2026 à l’âge de 48 ans. Elle a été retrouvée sans vie à son domicile de Nice, selon l’AFP.











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Figure emblématique de la téléréalité française, Loana s’était imposée comme la première grande star issue de ce genre télévisuel, à une époque où Loft Story bouleversait les codes de la télévision et fascinait des millions de téléspectateurs. Son histoire, marquée par sa romance médiatisée avec Jean-Édouard dans la célèbre scène de la piscine, est restée gravée dans la mémoire collective.

Après une célébrité fulgurante, la jeune femme avait connu une vie personnelle difficile, marquée par des problèmes de santé, des addictions et plusieurs hospitalisations qui avaient régulièrement inquiété ses fans. Malgré ces épreuves, Loana restait une personnalité populaire, suivie par un large public sur les réseaux sociaux et régulièrement invitée dans les médias pour évoquer son parcours.

Sur Instagram, Loana était plusieurs fois apparue méconnaissable. Elle n’avait rien partagé depuis décembre dernier.



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Sa disparition marque la fin d’un destin hors norme, celui d’une femme devenue, malgré elle, le symbole d’une génération et de l’essor de la téléréalité en France au début des années 2000.