Danse avec les Stars du 6 mars : le prime des danseurs mystères ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Par /

Danse avec les Stars du 6 mars 2026, le prime 5 – Ce soir, place au prime 5 de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Après l’élimination de Stéphane Bern il y a deux semaines, ce soir c’est un prime spécial danseurs mystères qui vous attend !


À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.

Capture TF1


Danse avec les Stars, présentation du prime 5

Ce soir, les couples encore en lice vont devoir partager la piste avec une troisième personne : le danseur mystère ! Des invités surprises feront leur entrée sur le parquet pour rejoindre les neuf couples toujours en compétition. Mais suspense total : les célébrités ne savent absolument pas qui vient les rejoindre. Elles découvriront l’identité de leur danseur mystère… en pleine prestation !

Et en fin de soirée, un troisième couple sera éliminé et devra quitter la compétition.


Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Juju Fitcats et Jordan Mouillerac
– Marcus et Marie Denigot
– Emma et Dorian Rollin
– Lucie Bernardoni et Christophe Licata
– Maghla et Adrien Caby
– Samuel Bambi et Ana Riera
– Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil
– Ian Ziering et Denitsa Ikonomova
– Julien Lieb et Elsa Bois
– Laure Manaudou et Christian Millette

Danse avec les Stars du 6 mars 2026, la bande-annonce

vidéo à venir

