Echappées Belles du 21 mars 2026 : direction les Canaries ce soir sur France 5 (sommaire)

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Echappées Belles du 21 mars 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







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Echappées Belles du 21 mars, à 21h – « Les Canaries, éternel printemps » (rediffusion)

Les îles Canaries, archipel espagnol situé au large des côtes du Maroc, constituent une destination de choix pour les amateurs de randonnée, de mer et de soleil. Contrairement aux idées reçues, elles ne se résument pas à des paysages désertiques et à des plages : leurs forêts de lauriers, leurs volcans et leurs montagnes verdoyantes révèlent une biodiversité remarquable.

Chacune des huit îles qui composent l’archipel possède sa propre identité et ses spécificités. Face à l’afflux croissant de visiteurs, les acteurs locaux se sont donné pour mission de préserver l’authenticité de leurs terres, en s’appuyant sur des solutions modernes et innovantes pour mettre en valeur leur culture, leurs racines et développer des modèles de tourisme durable et écoresponsable.



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Echappées Belles du 21 mars à 22h30 – « Les Seychelles, précieuse nature » (rediffusion)

Les Seychelles, ce nom à lui seul fait rêver les voyageurs en quête de paradis. Cet archipel de 115 îles, niché au cœur de l’océan Indien et étendu sur plus de 1 000 km, a tour à tour été escale de marins, étape sur la Route des Épices, puis repaire de corsaires. Terre de rencontres et de métissages, il se raconte aujourd’hui en trois langues officielles : l’anglais, le français et le créole.

Mais les Seychelles ne se résument pas à leurs plages. Mangroves, cascades, sentiers de randonnée et espèces endémiques uniques, comme les tortues géantes ou le coco de mer, témoignent d’une nature exceptionnelle.

Le tourisme est devenu le pilier de l’économie, avec un modèle volontairement haut de gamme et durable. De nombreuses réserves naturelles protégées font de l’archipel une référence mondiale en matière d’environnement.

Ce voyage est l’occasion pour Jérôme Pitorin d’aller au-delà des cartes postales, à la rencontre de Seychellois passionnés, profondément attachés à leur île et engagés dans la préservation de ce patrimoine naturel unique.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 21 mars 2026 dès 21h sur France 5