Audiences 20 mars 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant « Fais pas ci, fais pas ça »

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Audiences 20 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir TF1 avec le 6ème prime de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,33 millions de téléspectateurs pour 14,9% de pda.


C’est devant France 2 avec une rediffusion de la série « Fais pas ci, fais pas ça », en hommage à Bruno Salomone, qui a captivé 1,88 million de téléspectateurs pour 12,9% de pda.

Audiences 20 mars 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant « Fais pas ci, fais pas ça »
Capture TF1


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Audiences 20 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’étape 3 de « Pékin Express », qui a rassemblé 1,25 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.

Flop pour France 3 avec les Victoires de la Musique Classique, qui n’a intéressé que 813.000 téléspectateurs pour 5,5% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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