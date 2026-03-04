Elsbeth du 4 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 3)



Publicité





Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 4 mars 2026 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Elsbeth ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 7 et 8.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Votre épisode du 4 mars 2026

Episode 7 saison 3 « Une mort qui cloche » : Quand une star de la pop rachète un couvent en grande difficulté, ce qui semblait être une bénédiction financière se transforme finalement en coup fatal. Elsbeth n’hésite pas à bousculer la révérende mère avec son irrévérence habituelle. De son côté, Teddy se penche sur le passé d’Alec Bloom dans le cadre d’un article qu’il prépare.

Episode 8 saison 3 « La belle et le coach » : Elsbeth troque la salle de réunion pour les vestiaires quand un meurtre sur le campus vient ébranler l’univers du basket universitaire. Le directeur sportif est découvert sans vie peu après une violente altercation avec la compagne de 22 ans de l’entraîneur de l’équipe.



Publicité





« Elsbeth » : rappel de la présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)