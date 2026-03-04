Des racines et des ailes du 4 mars 2026 : le sommaire ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 4 mars 2026 – C’est un numéro inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro intitulé « Au fil de la Seine », ​Carole Gaessler vous propose un voyage du département de l’Aube jusqu’à son embouchure à Honfleur.





Des racines et des ailes du 4 mars 2026 « Au fil de la Seine »

Nous partirons à la découverte des multiples visages de ce fleuve chargé d’histoire, longé par un patrimoine architectural et naturel d’une richesse exceptionnelle, préservé avec passion par des femmes et des hommes engagés.

En Normandie, là où la Seine serpente sur près de 70 kilomètres en majestueux méandres, Catherine Cornu, première femme pilote de port, maîtrise chaque piège du fleuve. En première ligne, elle guide les cargos jusqu’au port de Rouen, au cœur d’un ballet fluvial exigeant.



À Troyes, Flavie Serrières Vincent-Petit, restauratrice des vitraux de Notre-Dame de Paris, nous accueille dans son atelier. Elle y perpétue un savoir-faire millénaire et nous fait assister à la création d’un vitrail contemporain destiné à l’église de La Chapelle-Saint-Luc.

À quelques kilomètres au sud de la capitale, les spectaculaires « Affolantes » témoignent de l’âge d’or des villégiatures de la fin du XIXe siècle. Cette véritable « Riviera » des bords de Seine séduisit artistes et écrivains, parmi lesquels Victor Hugo. Nous aurons le privilège de découvrir la villa La Roselière, dotée d’un confort étonnamment moderne et d’une verrière culminant à sept mètres de hauteur.

À Paris, la Seine est franchie par trente-sept ponts sur treize kilomètres. Autant de chefs-d’œuvre d’art et d’ingénierie, parfois marqués par une histoire tourmentée, comme le pont au Change, détruit par un incendie au XVIIe siècle avant d’être reconstruit à plusieurs reprises.

Enfin, Olivier Mériel, photographe naturaliste passionné par le fleuve, travaille à l’ancienne, dans l’esprit des pionniers de la photographie. Il nous entraîne dans sa quête de la lumière unique qui baigne les rives de la Seine.