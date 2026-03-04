« Au coeur de nos terres » : votre téléfilm inédit ce 4 mars sur France 3 (histoire, interprètes)



« Au coeur de nos terres » au programme TV du mercredi 4 mars 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Au coeur de nos terres ». Dans les rôles principaux, Mathilde Seigner, Caroline Proust, et Stéphane Blancafort.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Au coeur de nos terres » : l’histoire

Alors qu’elle attend son premier enfant, Lucile découvre que sa grand-mère, qu’elle pensait morte le jour de la naissance de son père, est en réalité toujours en vie. Troublée par cette révélation, elle part, malgré les réticences de son compagnon, sur les terres familiales du Morvan pour la rencontrer. Face à son ventre arrondi, la vieille femme lui révèle l’existence d’une effroyable malédiction qui pèserait sur leur lignée : « Si c’est un garçon, il mourra comme les autres. »

Déterminée à comprendre les zones d’ombre entourant le passé énigmatique de sa grand-mère et le suicide de son père — et surtout à protéger l’enfant qu’elle porte — Lucile se lance dans une quête de vérité.



Casting : interprètes et personnages

Avec Mathilde Seigner (Laure Levêque), Caroline Proust (Adeline Levêque), Clémence Massart (Christiane Levêque), Justine Lacroix (Jeanne Levêque), Côme Thieulin (Julien Levêque), Stéphane Blancafort (Antoine), Patrick Descamps (Rudel), Maxime Jullia (Jacques Levêque – jeune), Laurent Secco (Maxime), Savannah Rol (secrétaire mairie), Aurélien Jacob (père agriculteur – concession), Arthur Grenouiller (fils agriculteur – concession), Anthony Candellier (Jérôme Garçon – banquier), Jérome Fonlupt (Marello – directeur du supermarché), Nadia Larbiouene (caissière du supermarché), Eric Soubelet (agriculteur aisé – concession), Yolande Jane M’Pele (infirmière), Léandre Benoit (DDT1), Christophe Gendreau (DDT2), George Grisbi (agriculteur – réunion publique), Luce Renier (Laure enfant)