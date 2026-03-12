Envoyé Spécial du 12 mars : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 12 mars 2026





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 12 mars 2026 : les reportages

Églises, petits musées, gare aux voleurs !

Le cambriolage du Louvre a révélé les failles du dispositif de sécurité du musée le plus fréquenté au monde. Mais ce spectaculaire braquage ne doit pas faire oublier une réalité plus discrète et tout aussi préoccupante : dans les territoires ruraux, de nombreux sites patrimoniaux restent insuffisamment protégés, faute de moyens, et deviennent des cibles faciles pour les voleurs. La fin de l’année 2025 a ainsi été marquée par plusieurs cambriolages d’ampleur dans de petits musées. Dans le Gard, le Musée du Désert, consacré à l’histoire du protestantisme, s’est fait dérober une collection rare de croix en or datant du XVIIIe siècle. À Langres, au lendemain du casse du Louvre, un trésor remontant à la Révolution française s’est également volatilisé. Ces vols ont un point commun : l’attrait du métal précieux, dont la valeur a fortement augmenté ces derniers mois. Et les musées ne sont pas les seules cibles. Les églises sont elles aussi visées par ces réseaux de cambrioleurs. Dans l’Aisne, près d’une trentaine d’édifices religieux ont été cambriolés en quelques mois. Une série impressionnante qui a mobilisé pendant des semaines les enquêteurs de la gendarmerie et inquiété toute une région. Immersion auprès de ceux qui tentent de faire face à ces nouveaux pillages, menaçant un patrimoine auquel les Français sont profondément attachés.

Infirmier, le dernier soignant des campagnes

Dans les zones rurales où les médecins se raréfient, l’infirmier libéral devient souvent le dernier professionnel de santé disponible pour les patients. Dans les Landes, Ludovic Pastor, 44 ans, sillonne chaque jour les routes de la campagne pour se rendre au chevet des habitants. Installé depuis quinze ans à Saint-Perdon, un village de 1 800 habitants près de Mont-de-Marsan, il est connu de tous sous le surnom de « Ludo ». De maison en maison, il soigne, rassure et prend le temps d’écouter ses patients. Ses journées ressemblent à un véritable marathon : de 7 heures à 20 heures, il peut enchaîner jusqu’à cinquante visites. Entre gestes techniques, suivi médical et échanges humains, Ludovic occupe un rôle central, souvent discret mais indispensable. Grâce à lui, de nombreuses personnes âgées peuvent continuer à vivre chez elles malgré l’éloignement des structures médicales. Pour cet infirmier passionné, prendre soin des autres n’est pas seulement un métier, c’est une véritable vocation.



Tom Félix : 909 jours en enfer

Après deux ans et demi d’incarcération dans une prison malaisienne, sous la menace constante de la peine de mort, le Français Tom Félix, 34 ans, a finalement été acquitté et libéré le 3 février 2026. Accusé à tort de trafic de drogue, cet ancien cadre de Veolia reconverti dans la restauration n’a jamais cessé de proclamer son innocence. Pendant toute sa détention, Envoyé spécial a recueilli en exclusivité ses confidences depuis sa cellule lors d’entretiens réguliers en visioconférence. Il y décrit les conditions de détention éprouvantes : la surpopulation, la chaleur étouffante, la lumière allumée en permanence, mais aussi les humiliations et les brimades quotidiennes. Dans ce témoignage poignant, il explique comment il a réussi à tenir physiquement et mentalement malgré ces épreuves. Le magazine a également suivi le combat de ses parents, Sylvie et Jean-Luc, contraints de multiplier les déplacements pour soutenir leur fils et faire face aux lenteurs ainsi qu’aux silences de la justice malaisienne. De sa cellule à son acquittement, puis jusqu’à son retour en France, ce reportage retrace le parcours d’un homme qui estime aujourd’hui que la Malaisie lui a volé 909 jours de sa vie.