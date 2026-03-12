« Meurtres dans les trois vallées » : le téléfilm avec Line Renaud ce soir sur France 3 (12 mars)



« Meurtres dans les trois vallées », c’est le téléfilm de la collection « Meurtres à… », une énième fois en mode rediffusion ce jeudi soir sur France 3. Dans les rôles principaux, la grande Line Renaud et Samuel Labarthe.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur France.TV pour le replay.







« Meurtres dans les trois vallées » : l’histoire

À l’aube, le corps d’une jeune femme est découvert au pied d’un pic rocheux. Ses mains sont croisées sur sa poitrine, son visage étonnamment paisible. S’agit-il d’un accident ou d’un meurtre ? Pourquoi cette étrange mise en scène ? Et surtout, pourquoi sa mort rappelle-t-elle le suicide d’une autre femme survenu au même endroit pendant la guerre de 14, dans des circonstances troublantes ?

Fraîchement nommé à la tête du peloton de gendarmerie, le commandant Godard se lance dans une enquête hors du commun. Ses recherches le conduisent à la fois dans les méandres d’un passé marqué par la Grande Guerre et au cœur d’une vallée désormais tournée vers les technologies de pointe. Mais c’est Gabrielle, gardienne des mémoires et témoin des destins qui s’y sont croisés, qui l’aidera à remonter la piste d’un secret oublié — un secret né d’une passion interdite et d’un mystère que la montagne semble préserver depuis des millénaires…



Interprètes et personnages

Avec : Line Renaud (Gabrielle Sandraz), Samuel Labarthe (Alexandre Godard), Sophie de Fürst (Chloé), Mathieu Metral (Thomas), Hubert Roulleau (Vincent Rossi), Caroline Bourg (Agnès), et Geoffroy Thiebaut (Vincent)

« Meurtres dans les trois vallées », un téléfilm réalisé par Emmanuel Rigaut, une production Mon Voisin Productions / Mediawan avec la participation de France Télévisions.