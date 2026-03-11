Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 du 11 mars 2026 ? (résumé + replay)



Top Chef éliminé du 11 mars 2026 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 2 de la saison 17 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Dominique Crenn et Hélène Darroze ont fait leur choix !











Après un premier épisode intense, les candidats encore en lice ont dû relever un défi aussi gourmand qu’inattendu : revisiter la gastronomie de plage. Au programme : poissons fraîchement grillés, moules-frites, beignets gourmands ou encore desserts glacés… Des classiques estivaux que les chefs ont dû transformer en véritables créations gastronomiques.

Pour cette épreuve, la brigade de candidats s’est rendue au Touquet, véritable terrain de jeu pour imaginer un menu de bord de mer capable d’impressionner aussi bien les chefs que les clients présents pour la dégustation. Pour accompagner le jury dans cette soirée, deux invités de prestige avaient fait le déplacement : les chefs Alexandre Gauthier et Jeffrey Cagnes.

Un menu de plage revisité par les candidats

Dans un décor iodé et face à des convives venus profiter de cette expérience culinaire, les candidats ont dû sublimer des produits emblématiques des bords de mer. Poisson grillé revisité, moules-frites transformées en plat gastronomique ou encore beignets réinventés en dessert raffiné… chacun a tenté d’apporter sa signature et sa créativité.



Mais derrière l’apparente simplicité de ces plats populaires se cachait un véritable défi technique : respecter l’esprit convivial et gourmand de la cuisine de plage tout en y apportant une touche digne de la haute gastronomie.

Certains candidats ont brillamment relevé le défi en proposant des assiettes audacieuses et très maîtrisées, séduisant à la fois les chefs et les convives. D’autres, en revanche, ont eu plus de difficultés à convaincre, que ce soit dans les cuissons, l’équilibre des saveurs ou la réinterprétation du thème imposé.

Sacha Boyadjian et Maël Paranthoen éliminés

À l’issue des dégustations et après délibération du jury, la pression est montée d’un cran pour les candidats les moins convaincants de la soirée. Les chefs ont dû faire un choix difficile pour déterminer ceux qui quitteraient l’aventure.

Finalement, ce sont Sacha Boyadjian et Maël Paranthoen qui ont été éliminés à l’issue de cet épisode. Malgré leur motivation et leur envie de se dépasser, leurs propositions n’ont pas réussi à convaincre pleinement les chefs face au niveau particulièrement relevé de la compétition.

Leur départ marque déjà un tournant dans cette saison 17 de Top Chef, où la créativité et la précision semblent plus que jamais essentielles pour espérer aller loin.

Rendez-vous le mercredi 18 mars à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 3. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.