« Erica » : lancement de la saison 2 inédite ce soir sur TF1 (5 mars 2026)

Erica, vos épisodes inédits du jeudi 5 mars 2026 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance la saison 2 inédite de la série « Erica » avec Julie de Bona, Grégory Fitoussi, et Théo Fernandez. Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Erica » : présentation de la série

Dans la lignée de la première saison, l’écrivaine Erica Faure et le capitaine de police Patrick Saab sont confrontés à de nouvelles épreuves. Entre investigations haletantes et turbulences intimes, ils s’efforcent de maintenir l’harmonie au sein de leur famille. Mariage à préparer, retour inattendu de l’ex-épouse, secrets longtemps dissimulés… Les obstacles ne manqueront pas sur leur chemin.

Votre épisode du 5 mars

Episode 1 L’oiseau de mauvais augure (Partie 1) : À Port-Clément, alors qu’un mariage est en pleine préparation, un prétendu accident met au jour un meurtre sordide : alcool administré de force, bouche scellée de ruban adhésif, et une page de Hansel et Gretel laissée comme macabre signature. L’enquête conduit les policiers vers une émission de télé-réalité tournée dans une villa où secrets, liaisons et faux-semblants volent en éclats. Deux cadavres, une mise en scène identique, un conte mutilé… Erica fait une découverte terrifiante : quatre pages ont été arrachées, annonçant quatre victimes. La partie ne fait que commencer…



Episode 2 L’oiseau de mauvais augure (Partie 2) : Une piste négligée à la bibliothèque ravive l’énigme Hansel et Gretel : partout en France, des crimes identiques reproduisent la même mise en scène macabre. En creusant, Erica et Patrick mettent au jour une vérité inimaginable : deux meurtriers unis par un drame survenu vingt-huit ans plus tôt. Mensonges, vengeance familiale et tensions autour d’une télé-réalité les entraînent vers une ultime confrontation au cœur de la Villa VIP. Le danger se rapproche inexorablement… jusqu’à frapper au plus près, le jour même du mariage.

Personnages et interprètes

Avec : Julie De Bona (Erica Faure), Grégory Fitoussi (Patrick Saab) Théo Fernandez (Martin Moulin), Maud Baecker (Anna Faure-Maillol) Hubert Delattre (Dan), Catherine Benguigui (Christine Saab), Benjamin Douba Paris (Eddy Diallo)